Американский журналист Сеймур Херш в годовщину взрывов на "Северных потоках" опубликовал новые подробности теракта. Он считает, что Белый дом приказал ЦРУ установить взрывчатку на газопроводах, но активировать ее только по требованию Вашингтона.

В материале, которые появился на одной из платформ, лауреат Пулитцеровской премии сослался на свои источники. При этом, по мнению журналиста, подрыв магистралей не был связан с Украиной: США сделали это, чтобы усилить свое влияние на Германию.

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