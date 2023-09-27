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27 сентября, 07:15

Политика

Сеймур Херш опубликовал новые подробности взрывов на "Северных потоках"

Сеймур Херш опубликовал новые подробности взрывов на "Северных потоках"

Журналист Херш заявил, что Белый дом приказал ЦРУ заминировать "Северные потоки"

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Американский журналист Сеймур Херш в годовщину взрывов на "Северных потоках" опубликовал новые подробности теракта. Он считает, что Белый дом приказал ЦРУ установить взрывчатку на газопроводах, но активировать ее только по требованию Вашингтона.

В материале, которые появился на одной из платформ, лауреат Пулитцеровской премии сослался на свои источники. При этом, по мнению журналиста, подрыв магистралей не был связан с Украиной: США сделали это, чтобы усилить свое влияние на Германию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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