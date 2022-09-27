Референдумы о вхождении ДНР и ЛНР в состав РФ завершились, идет подсчет голосов

Сейчас идет подсчет голосов на референдумах по вхождению в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Голосование уже завершилось. Оно проходило на протяжении пяти дней. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.