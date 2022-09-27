Подсчет голосов за вхождение Донбасса, Запорожья и Херсонщины в состав России начался

На избирательных участках начался подсчет голосов за вхождение Донбасса, Запорожья и Херсонщины в состав РФ. Голосование на референдумах в ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось. Также закрылись участки, расположенные на территории России.

Уже подсчитали около четверти бюллетеней. Более 97% из них – с отметкой за вхождение в состав России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.