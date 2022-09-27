Новости часа: подсчет голосов начался в ДНР

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В ДНР некоторые участки будут работать до 20:00 27 сентября. Но подсчет голосов уже начался, сообщили в ЦИК.

Первые результаты референдума в Запорожской области обнародуют около 21:00 по московскому времени. Об этом сообщили власти регионов.

Голосование на референдумах в ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось. Об этом свидетельствуют данные избиркомов.