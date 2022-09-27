Подписание соглашения о вхождении Херсонской области в состав РФ уже организовано

Подписание соглашения о вхождении Херсонской области в состав России уже организовано. Об этом заявил глава местной администрации Владимир Сальдо. Остается дождаться завершения референдума и получить его результаты.

27 сентября – последний день голосования в ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях. Явка везде достаточно высокая. Проголосовать жители республик Донбасса могут и в России – открыто более 600 участков, в том числе и в Москве. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.