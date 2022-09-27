Авиация и артиллерия РФ поразили шесть украинских пунктов управления в ДНР

Авиация, ракетные войска и артиллерия РФ поразили шесть украинских пунктов управления в ДНР и Херсонской областях. Об этом сообщили в Минобороны.

Еще российские летчики-истребители сбили два украинских МиГ-29 в Херсонской области. Система противовоздушной обороны ПВО сбила семь беспилотников, уничтожила ракету "Точка-У" и 17 снарядов HIMARS 26 сентября.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 304 самолета, 155 вертолетов, более двух тысяч беспилотных летательных аппаратов, 377 зенитных ракетных комплексов, а также около шести тысяч машин специальной военной автомобильной техники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.