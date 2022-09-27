Авиация России сбила два украинских МиГ-29 в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

О ходе спецоперации рассказал на брифинге официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.