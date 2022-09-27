Новости часа: результаты референдума в Запорожье могут быть известны к 9:00 28 сентября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Результаты референдума в Запорожской области могут быть известны к 9:00 28 сентября, сообщили власти региона.

На место мобилизованных сотрудников можно набирать временных работников по срочному договору, заявил Минтруд РФ. Также в ведомстве сообщили, что супруги мобилизованных с детьми получат "сохранные нормы". Например, отсутствие сверхурочных и работы в выходные. Еще в Минтруде рассказали, что работодатели не будут делать страховые взносы за мобилизованных сотрудников.