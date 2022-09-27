В Кремле рассказали о дальнейших действиях после референдумов в ДНР и ЛНР

Россия будет принимать меры для обеспечения безопасности на освобожденных территориях после референдумов. Об этом заявили в Кремле.

27 сентября в ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях проходит последний день голосования. Явка везде достаточно высокая. Проголосовать жители республик Донбасса могут и в России. Всего открыто более 600 участков, в том числе в Москве.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.