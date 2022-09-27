Жители республик Донбасса могут поучаствовать в референдуме, находясь в России

Россия будет принимать меры для обеспечения безопасности на освобожденных территориях после референдумов. Об этом заявили в Кремле.

27 сентября – последний день голосования в ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях. Явка везде достаточно высокая. Проголосовать жители республик Донбасса могут и в России – открыто более 600 участков, в том числе в Москве. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.