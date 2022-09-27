ВСУ обстреляли Кременную натовскими снарядами – ЛНР

ВСУ обстреляли Кременную натовскими снарядами, об этом заявили в Луганской народной республики. Шесть снарядов упали на территории ЛНР утром 27 сентября.

В Минобороны опубликовали кадры боевой работы вертолетов Ми-28Н. Такие модели зовут "Ночными охотниками". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.