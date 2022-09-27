Новости мира: Сноуден получил российское гражданство

Эдвард Сноуден теперь гражданин Российской Федерации. Указ о представлении гражданства бывшему сотруднику американских спецслужб подписал лично президент Владимир Путин. В 2014 году Сноуден получил первый вид на жительство в Российской Федерации, а позже – право на бессрочное пребывание на территории страны. Кстати, под частичную мобилизацию россиянин Сноуден не попадает, поскольку в армии он не служил.

Один полицейский погиб и еще один ранен в результате нападения на участок в Турции. Одна из напавших выдала себя за сотрудницу полиции и попыталась проникнуть в здание. Правоохранители заподозрили неладное и попытались заблокировать въезд автомобиля. Завязалась перестрелка. В это время вторая нападавшая взорвала машину. Ударной волной зацепило и полицейских. Правоохранителям удалось задержать одного из злоумышленников. Также недалеко от полицейского участка обнаружили сумку с вторым взрывным устройством. Его удалось обезвредить.

Венесуэла и Колумбия открыли границу спустя три года после разрыва дипотношений. В своем выступлении президент Колумбии Густаво Петро заявил, что дружественный шаг пойдет на пользу национальных экономик. Кризис в отношениях наступил в 2019 году из-за признания Боготой оппозиционера Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Новый лидер Колумбии, как только вступил в должность в августе, решил восстановить разорванные связи. Ведь миллионы жителей обеих стран имеют родственников в соседних государствах. Кроме того, в лучшие времена товарооборот между Венесуэлой и Колумбией достигал восьми миллиардов долларов США.

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