Новости мира: Сноуден получил российское гражданство

07:45
Эдвард Сноуден теперь гражданин Российской Федерации. Указ о представлении гражданства бывшему сотруднику американских спецслужб подписал лично президент Владимир Путин. В 2014 году Сноуден получил первый вид на жительство в Российской Федерации, а позже – право на бессрочное пребывание на территории страны. Кстати, под частичную мобилизацию россиянин Сноуден не попадает, поскольку в армии он не служил.
Один полицейский погиб и еще один ранен в результате нападения на участок в Турции. Одна из напавших выдала себя за сотрудницу полиции и попыталась проникнуть в здание. Правоохранители заподозрили неладное и попытались заблокировать въезд автомобиля. Завязалась перестрелка. В это время вторая нападавшая взорвала машину. Ударной волной зацепило и полицейских. Правоохранителям удалось задержать одного из злоумышленников. Также недалеко от полицейского участка обнаружили сумку с вторым взрывным устройством. Его удалось обезвредить.
Венесуэла и Колумбия открыли границу спустя три года после разрыва дипотношений. В своем выступлении президент Колумбии Густаво Петро заявил, что дружественный шаг пойдет на пользу национальных экономик. Кризис в отношениях наступил в 2019 году из-за признания Боготой оппозиционера Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Новый лидер Колумбии, как только вступил в должность в августе, решил восстановить разорванные связи. Ведь миллионы жителей обеих стран имеют родственников в соседних государствах. Кроме того, в лучшие времена товарооборот между Венесуэлой и Колумбией достигал восьми миллиардов долларов США.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: