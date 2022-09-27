В Конгрессе США предварительно согласовали новый пакет помощи Украине – СМИ

Соединенные Штаты предоставят Украине еще 12 миллиардов долларов. О дополнительной финансовой и военной помощи на эту сумму договорились в Конгрессе США. Об этом сообщает агентство Reuters.

Голосование по законопроекту пройдет в конце недели. Ранее стало известно, что Вашингтон отправит Киеву еще 457 миллионов долларов на работу правоохранителей и органов криминальной юстиции страны. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.