Последний день референдумов о вхождении в состав РФ начнется в ДНР и ЛНР 27 сентября

В Донбассе и на освобожденных территориях Украины 27 сентября начнется последний день референдума о вхождении регионов в состав России. Жителей ждут на избирательных участках. В первые дни в основном было выездное голосование.

Заполнить бюллетени и бросить их в специальную опечатанную урну предлагали прямо у себя дома. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.