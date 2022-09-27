Минобороны РФ показало работу ударных вертолетов Ми-28Н на Украине

Многоцелевые ударные вертолеты Ми-28Н уничтожили опорные пункты управления и бронированной техники ВСУ. Боевую работу данных машин и вертолетов Ми-8 с группой огневого прикрытия показали в Минобороны РФ.

К своим целям группы подбираются на предельно малой высоте. И набирают ее только перед нанесением удара по позициям противника. После этого вертолеты отстреливают тепловые ловушки и уходят с боевого курса. При этом никакие условия не мешают выполнению задания. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.