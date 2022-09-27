ВС РФ поразили пункты временной дислокации боевиков ВСУ

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия союзных войск нанесли удары по позициям и военной инфраструктуре ВСУ. Так, ВКС России поразили пункты временной дислокации "Иностранного легиона" и подразделения нацформирований в районе Святогорска Донецкой Народной Республики.

Ракетами ударили по передовому пункту управления 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ у поселка Часов Яр в ДНР, где в это время шло совещание командования бригады. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.