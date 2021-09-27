Партия Меркель проиграла выборы в Бундестаг

Партия Ангелы Меркель потерпела поражение на выборах в Бундестаг. Впервые с 2002 года победу одержали социал-демократы. Они набрали почти 26% голосов.

А блок из Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза, который возглавляет Ангела Меркель, получил чуть больше 24%.

Третье место на выборах получили "Зеленые". Они набрали почти 15%.

Всего же в парламент проходят шесть партий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.