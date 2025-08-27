Военно-морские флоты России и Китая впервые провели совместное патрулирование в акватории Азиатско-Тихоокеанского региона. Подлодки вышли на согласованный маршрут в Японском и Восточно-Китайском море. В числе основных целей – укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем.

В Уфе из-за сильного ветра во дворе дома на улице Летчиков перевернулся батут с детьми. Одного ребенка госпитализировали. Ранее в МЧС предупреждали о грозах и порывах ветра до 17 метров в секунду.

Специалисты "Ростеха" завершили наземные испытания импортозамещенного самолета МС-21. Была проверена работа систем электроснабжения, управления, шасси, радиоэлектронного оборудования и гидросистемы.

