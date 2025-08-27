Форма поиска по сайту

27 августа, 07:00

Новости мира: в Белом доме состоится встреча для обсуждения ситуации в секторе Газа

ВС РФ нанесли удар по пехоте ВСУ в одной из лесополос

"Вопрос спорный": в РФ предложили платить оклад к отпускным работающим больше 5 лет

Освобождение села Запорожское на границе с ДНР лишило ВСУ опорного узла обороны

В Польше отменили финансовую помощь украинским беженцам

Госдума рассмотрит законопроект о ежегодных выплатах семьям с детьми к 1 сентября

Российские военнослужащие освободили село Запорожское в Днепропетровской области

Новости мира: мужчина открыл огонь по людям в университете Арканзаса в США

В Госдуме предложили запретить высотные восхождения без профессионалов

Общественная палата Москвы возьмет под контроль выборы губернаторов субъектов РФ

В Белом доме состоится встреча, на которой обсудят ситуацию в секторе Газа. Ее анонсировал спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф. Он пояснил, что сделка по освобождению 10 израильских заложников готова. По его мнению, ее затягивает ХАМАС. Однако сейчас палестинское движение готово подписать документы. В этом сыграло ключевую роль давление Тель-Авива.

В штате Парана в Бразилии выпал град. Под ледяным покровом оказались улицы городов, поля и дороги. На некоторых трассах на время остановилось движение, так как водители не рисковали ехать по скользкому покрытию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

политикапогодаза рубежомвидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

