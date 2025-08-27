Новости мира: в Белом доме состоится встреча для обсуждения ситуации в секторе Газа

В Белом доме состоится встреча, на которой обсудят ситуацию в секторе Газа. Ее анонсировал спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф. Он пояснил, что сделка по освобождению 10 израильских заложников готова. По его мнению, ее затягивает ХАМАС. Однако сейчас палестинское движение готово подписать документы. В этом сыграло ключевую роль давление Тель-Авива.

В штате Парана в Бразилии выпал град. Под ледяным покровом оказались улицы городов, поля и дороги. На некоторых трассах на время остановилось движение, так как водители не рисковали ехать по скользкому покрытию.

