27 августа, 07:00Политика
ВС РФ нанесли удар по пехоте ВСУ в одной из лесополос
Бойцы группировки войск "Север" нанесли удар по пехоте Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одной из лесополос. Экипаж вертолета Ми-28 точным попаданием авиационными ракетами полностью уничтожил живую силу противника.
Выявлять опорные пункты, транспортные средства и скопления живой силы ВСУ помогают операторы разведывательных БПЛА, бойцы ведут круглосуточный контроль и передают координаты ударным группам.
