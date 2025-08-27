ВС РФ нанесли удар по пехоте ВСУ в одной из лесополос

Выявлять опорные пункты, транспортные средства и скопления живой силы ВСУ помогают операторы разведывательных БПЛА, бойцы ведут круглосуточный контроль и передают координаты ударным группам.

Бойцы группировки войск "Север" нанесли удар по пехоте Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одной из лесополос. Экипаж вертолета Ми-28 точным попаданием авиационными ракетами полностью уничтожил живую силу противника.

