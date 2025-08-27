Форма поиска по сайту

27 августа, 07:00

Политика

ВС РФ нанесли удар по пехоте ВСУ в одной из лесополос

ВС РФ нанесли удар по пехоте ВСУ в одной из лесополос

Бойцы группировки войск "Север" нанесли удар по пехоте Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одной из лесополос. Экипаж вертолета Ми-28 точным попаданием авиационными ракетами полностью уничтожил живую силу противника.

Выявлять опорные пункты, транспортные средства и скопления живой силы ВСУ помогают операторы разведывательных БПЛА, бойцы ведут круглосуточный контроль и передают координаты ударным группам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Спецоперация на Украине
Егор Бедуля Дарья Крамарова

