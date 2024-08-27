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Новости

27 августа, 19:30

Политика

Общественный штаб: тестовое голосование перед выборами в МГД прошло успешно

Общественный штаб: тестовое голосование перед выборами в МГД прошло успешно

В Общественном штабе отметили успех тестового голосования

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Почти 650 тысяч москвичей приняли участие в тестовом голосовании электронно перед сентябрьскими выборами в Мосгордуму. Все прошло штатно и без ошибок. Об этом сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами.

Жители города голосовали на сайте, а также с помощью терминалов на открытых избирательных участках. Это помогло специалистам проверить работу системы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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