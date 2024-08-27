Общественный штаб: тестовое голосование перед выборами в МГД прошло успешно

Почти 650 тысяч москвичей приняли участие в тестовом голосовании электронно перед сентябрьскими выборами в Мосгордуму. Все прошло штатно и без ошибок. Об этом сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами.

Жители города голосовали на сайте, а также с помощью терминалов на открытых избирательных участках. Это помогло специалистам проверить работу системы.

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