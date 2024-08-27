В Общественном штабе отметили успех тестового голосования

Тестовое голосование перед выборами депутатов Мосгордумы прошло успешно, в нем приняли участие более 640 тысяч москвичей. Об этом в ходе заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве сообщил его руководитель Вадим Ковалев.

Горожане отвечали на вопрос, нужно ли принять в столице собственный закон об обращении с безнадзорными животными как в ряде других регионов.

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