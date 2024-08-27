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27 августа, 17:30

Политика

В Общественном штабе отметили успех тестового голосования

В Общественном штабе отметили успех тестового голосования

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Тестовое голосование перед выборами депутатов Мосгордумы прошло успешно, в нем приняли участие более 640 тысяч москвичей. Об этом в ходе заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве сообщил его руководитель Вадим Ковалев.

Горожане отвечали на вопрос, нужно ли принять в столице собственный закон об обращении с безнадзорными животными как в ряде других регионов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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