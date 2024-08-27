Глава МАГАТЭ Гросси заявил о важности сохранения диалога между Москвой и Киевом

На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским главным будет возможность сохранения диалога Москвы и Киева, каналы общения должны оставаться открытыми, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он также рассказал после посещения Курской АЭС, что собирается обсудить с Зеленским ситуацию на Запорожской АЭС и вопрос расширения присутствия МАГАТЭ на Украине.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.