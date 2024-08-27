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27 августа, 15:45

Политика

Глава МАГАТЭ Гросси заявил о важности сохранения диалога между Москвой и Киевом

Глава МАГАТЭ Гросси заявил о важности сохранения диалога между Москвой и Киевом

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На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским главным будет возможность сохранения диалога Москвы и Киева, каналы общения должны оставаться открытыми, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он также рассказал после посещения Курской АЭС, что собирается обсудить с Зеленским ситуацию на Запорожской АЭС и вопрос расширения присутствия МАГАТЭ на Украине.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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