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27 августа, 12:45

Политика

Российская армия отразила атаку ВСУ в Курской области

Российская армия отразила атаку ВСУ в Курской области

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Войска ВСУ попытались взять штурмом населенные пункты Кремяное, Малая Локня, Нечаев, Комаровка, Спальное, Коренево, Погребки и Ольговка в Курской области. Их атаки были успешно отражены Вооруженными силами России.

В ответ ВС РФ нанесла массированный ракетный удар по объектам энергетики и ВПК на Украине. Среди них – электроподстанции, газокомпрессорные станции и места хранения авиационных средств поражения, переданных Киеву западными странами. В итоге разрушена энергетическая инфраструктура в 15 украинских областях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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