Войска ВСУ попытались взять штурмом населенные пункты Кремяное, Малая Локня, Нечаев, Комаровка, Спальное, Коренево, Погребки и Ольговка в Курской области. Их атаки были успешно отражены Вооруженными силами России.



В ответ ВС РФ нанесла массированный ракетный удар по объектам энергетики и ВПК на Украине. Среди них – электроподстанции, газокомпрессорные станции и места хранения авиационных средств поражения, переданных Киеву западными странами. В итоге разрушена энергетическая инфраструктура в 15 украинских областях.

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