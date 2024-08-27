Российская армия предотвратила прорыв ВСУ в село Малая Локня в Курской области

ВСУ потеряли 10 единиц техники и сотню военных при попытке прорыва в село Малая Локня в Курской области. Бойцы группировки войск "Север" ВС РФ держали оборону в течение нескольких дней и не дали подразделениям противника зайти в населенный пункт.

Тем временем в Саратове украинский беспилотник врезался в многоэтажный дом. В результате атаки дрона пострадали четыре человека. Женщину в тяжелом состоянии госпитализировали, остальным помощь оказали на месте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

