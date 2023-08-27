Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ

Российские военные уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины. Позицию противника в лесополосе обнаружили операторы беспилотников и тут же навели огонь артиллерии. В результате точных попаданий опорник был ликвидирован.

На купянском направлении российским военным удалось значительно улучшить положение. При поддержке артиллерии и авиации отражены пять атак ВСУ в районе Синьковки в Харьковской области, а также Новоселовского, Новоегоровки и села Райгородок в ЛНР.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

