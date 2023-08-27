Трамп собрал 7 млн долларов на предвыборную кампанию

Экс-лидер США Дональд Трамп собрал еще 7 миллионов долларов на предвыборную кампанию благодаря своему формальному аресту, пишет американская газета Politico.

Только за пятницу, 25 августа, политик заработал почти 4,5 миллиона долларов. После того как Трамп был взят под стражу и тут же освобожден под залог, начались продажи футболок, плакатов, наклеек на бамперы и холодильники с тюремным фото бывшего президента.

Цены мерча варьируются от 12 до 34 долларов. Всего предвыборный штаб Трампа заработал почти 20 миллионов долларов за последние три недели. За это время ему были предъявлены обвинения, связанные с участием в беспорядках в Капитолии, а также в попытке отменить подсчет голосов в Джорджии на выборах 2020 года.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

