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Политика

Средства ПВО РФ сбили 2 самолета Су-25, 10 ракет HIMARS и 30 БПЛА ВСУ в зоне СВО

Средства ПВО РФ сбили 2 самолета Су-25, 10 ракет HIMARS и 30 БПЛА ВСУ в зоне СВО

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Средства ПВО России за последние сутки сбили два самолета Су-25, 10 ракет HIMARS и 30 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

На купянском направлении российская армия отразила 11 атак ВСУ. Украинские силы на этом участке потеряли до 120 военных убитыми и ранеными, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийскую систему М-777 производства США.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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