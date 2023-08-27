Средства ПВО РФ сбили 2 самолета Су-25, 10 ракет HIMARS и 30 БПЛА ВСУ в зоне СВО

Средства ПВО России за последние сутки сбили два самолета Су-25, 10 ракет HIMARS и 30 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

На купянском направлении российская армия отразила 11 атак ВСУ. Украинские силы на этом участке потеряли до 120 военных убитыми и ранеными, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийскую систему М-777 производства США.

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