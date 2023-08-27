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09:15

Политика

ВС РФ значительно улучшили положение на купянском направлении

ВС РФ значительно улучшили положение на купянском направлении

На южнодонецком направлении российские войска отразили две атаки морской пехоты ВСУ

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На купянском направлении "Западной" группировке войск при поддержке артиллерии и авиации удалось значительно улучшить положение по переднему краю.
Также военные РФ отразили пять атак ВСУ в районе Синьковки в Харьковской области, а также Новоселовского, Новоегоровки и Райгородки в ЛНР.

Продвигаться на данном направлении помогают танкисты группировки войск "Запад". По координатам, полученным с помощью беспилотников, экипажи Т-80БВМ уничтожают артиллерию и боевую бронетехнику, наблюдательные пункты и склады ВСУ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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