09:15Политика
ВС РФ значительно улучшили положение на купянском направлении
На купянском направлении "Западной" группировке войск при поддержке артиллерии и авиации удалось значительно улучшить положение по переднему краю.
Также военные РФ отразили пять атак ВСУ в районе Синьковки в Харьковской области, а также Новоселовского, Новоегоровки и Райгородки в ЛНР.
Продвигаться на данном направлении помогают танкисты группировки войск "Запад". По координатам, полученным с помощью беспилотников, экипажи Т-80БВМ уничтожают артиллерию и боевую бронетехнику, наблюдательные пункты и склады ВСУ.
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