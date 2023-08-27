ВС РФ значительно улучшили положение на купянском направлении

На купянском направлении "Западной" группировке войск при поддержке артиллерии и авиации удалось значительно улучшить положение по переднему краю.

Также военные РФ отразили пять атак ВСУ в районе Синьковки в Харьковской области, а также Новоселовского, Новоегоровки и Райгородки в ЛНР.

Продвигаться на данном направлении помогают танкисты группировки войск "Запад". По координатам, полученным с помощью беспилотников, экипажи Т-80БВМ уничтожают артиллерию и боевую бронетехнику, наблюдательные пункты и склады ВСУ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.