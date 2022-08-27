Новости последнего часа: ВСУ нанесли удар по Новой Каховке

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ВСУ нанесли удар по Новой Каховке, большинство ракет уничтожены ПВО РФ. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации района Владимир Леонтьев.

Рабочий погиб на стройплощадке на улице Руставели из-за нарушения техники безопасности, заявили в пресс-службе компании "ПИК".

Превышение допустимой концентрации вредных веществ от пожаров выявлено в Рязанской области, рассказали в Роспотребнадзоре.

