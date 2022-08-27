Российские войска подавили четыре взвода РСЗО "Град" на Украине

Российские войска подавили четыре взвода РСЗО "Град" и три взвода артиллерийских установок "Гвоздика". Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Кроме того, российские ВКС сбили украинский МиГ-29 в районе Малиновки. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

