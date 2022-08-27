Москвичам рассказали о главных мировых событиях

В Шотландии действием, напоминающим рок-концерт, протестуют против повышения тарифов на электричество. В Глазго перед зданием энергетического предприятия жгут счета за электричество. Люди возмущены повышением тарифов на 80%.

А в центре Брюсселя фургон протаранил террасу летнего кафе. Момент аварии сняли камеры наблюдения. На кадрах видно, как на улице спокойно отдыхают люди, и внезапно в них влетает белый автомобиль. Гостям заведения повезло: у шести человек только легкие травмы.

Об этих и других событиях – в эфире телеканала Москва 24.

