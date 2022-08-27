В ЕС хотят отказаться от упрощенного визового режима с РФ

Чехия намерена аннулировать соглашение об упрощении визового режима с Россией и Белоруссией. Пошлина может вырасти с 35 до 80 евро, при этом визу могут и не выдать.

Прага, председательствующая в Евросоюзе, планирует вынести данный вопрос на обсуждение глав МИД ЕС. Встреча должна состояться на следующей неделе в столице Чехии.

Ранее Чехия, Эстония и страны Прибалтики выступили за полный запрет шенгена для россиян. К инициативе присоединилась и часть немецких политиков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

