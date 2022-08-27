Москвичам рассказали о последних событиях в мире

Полиция Латвии опубликовала кадры сноса обелиска мемориального комплекса освободителям Риги. Памятник в центре латвийской столицы, несмотря на протесты местных жителей, уничтожили. Между тем рабочие в Латвии отказываются сносить советские памятники. Так, на востоке страны властям не удается найти исполнителей для демонтажа монумента партизанам Красной армии.

В китайской провинции Сычуань эвакуировали более 17 тысяч человек из-за проливных дождей. По данным Центрального телевидения Китая, в зоне бедствия оказалось население трех административных центров. Там проживает примерно 6,5 миллиона человек. Местное ведомство по чрезвычайным ситуациям пока не зарегистрировало каких-либо опасных последствий ливней и наводнений.

А в Пакистане дожди нанесли колоссальный ущерб. Правительство просит другие страны оказать помощь. Ливни там не прекращаются с середины июня, жертвами стихии стали уже больше 900 человек. От наводнения пострадали 170 тысяч домов, смыло дороги и почти 150 мостов.

У берегов Филиппин загорелось пассажирское судно. На его борту находились 82 человека, в том числе 34 члена экипажа. 73 человека уже спасены. Они находятся в порту, где организован пункт помощи. Местные СМИ сообщают, что многим пришлось прыгать с борта прямо в воду, чтобы спастись от огня. Поисково-спасательные работы продолжаются. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. Пострадал по меньшей мере один человек.

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