МО РФ показало работу РЛС "Ниобий"

В Минобороны РФ показали кадры работы радиолокационной станции "Ниобий". Ежедневно она помогает российским военным обнаруживать и отражать воздушные атаки с украинской стороны.

Станция наблюдает одновременно за сотнями объектов, автоматически отсеивая неопасные. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

