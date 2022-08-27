Украинские войска теряют позиции в Артемовске, Кодеме и Северске – МО РФ

По последним данным Минобороны РФ, украинские войска теряют позиции в Артемовске, Кодеме и Северске. Там подавлены три взвода реактивных систем залпового огня "Град".

Продолжаются удары высокоточным оружием по позициям ВСУ в Соледаре. Также российские ПВО за сутки сбили шесть беспилотников в населенных пунктах ДНР и в Херсонской области.

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