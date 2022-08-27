Участники конференции ДНЯО не смогли принять итоговый документ

Международного договора о нераспространении ядерного оружия до сих пор нет – конференция в Нью-Йорке закончилась ничем. Участники пытались прийти к общему знаменателю почти месяц, но договориться так и не смогли.

Оппоненты обвиняют друг друга в создании угрозы ядерной катастрофы. Ситуация вокруг Запорожской АЭС стала самой обсуждаемой темой долгих переговоров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

