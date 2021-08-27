В МИД РФ прокомментировали историю с плакатами, которые развесили в Германии

В российском МИД прокомментировали историю с плакатами, которые развесили в Германии. На изображении Калининградская область является частью не нашей страны.

Мария Захарова подчеркнула, что принципиальная позиция ведомства о незыблемой целостности нашей страны хорошо известна, тем более что Германия не ставит ее под вопрос. Она согласилась с мнением официальных властей ФРГ и представителей партии Христианско-демократический союз о том, что плакаты нужно снять, а в ситуации разобраться.

Ранее на одной из германских земель появились агитационные плакаты 1949 года, где Калининградская область не является частью России. Полиция ведет расследование. Все это происходит перед выборами в Бундестаг, которые состоятся в конце сентября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.