Более 930 тыс заявлений подали москвичи на онлайн-голосование на выборах в сентябре

Уже 933 тысячи москвичей подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании в сентябре. Проверить статус своего заявления и посмотреть общие цифры можно на mos.ru, там есть специальный раздел. Найти его можно на главной странице.

По данным Центризбиркома, москвичи пока лидируют по количеству регистраций. Большой интерес к онлайн голосованию проявляют те, кто во время выборов будет в командировке, на учебе в другом регионе или просто не может приехать в пункт голосования по месту регистрации, но хочет отдать свой голос.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.