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27 июля, 13:15

Политика

Новости мира: Трамп заявил о желании Таиланда и Камбоджи прекратить огонь

Новости мира: Трамп заявил о желании Таиланда и Камбоджи прекратить огонь

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Президент США Дональд Трамп заявил в своих соцсетях, что Камбоджа и Таиланд готовы прекратить боевые действия. Он уточнил, что поговорил с премьер-министрами этих стран. В результате обе стороны указали на готовность к обсуждению урегулирования конфликта. На данный момент в боестолкновениях между данными государствами погибли десятки человек, в том числе гражданские.

В Шотландии сотни людей вышли на акции протеста из-за приезда Трампа. Собравшиеся обвиняют президента США в разрушении природы, неисполнении обещаний и политическом пиаре за счет государства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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