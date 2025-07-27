Новости мира: Трамп заявил о желании Таиланда и Камбоджи прекратить огонь

Президент США Дональд Трамп заявил в своих соцсетях, что Камбоджа и Таиланд готовы прекратить боевые действия. Он уточнил, что поговорил с премьер-министрами этих стран. В результате обе стороны указали на готовность к обсуждению урегулирования конфликта. На данный момент в боестолкновениях между данными государствами погибли десятки человек, в том числе гражданские.

В Шотландии сотни людей вышли на акции протеста из-за приезда Трампа. Собравшиеся обвиняют президента США в разрушении природы, неисполнении обещаний и политическом пиаре за счет государства.

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