Доверенное лицо Собянина Марьяна Лысенко встретилась с москвичами в штабе на Покровке

В штабе общественной поддержки кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина прошла открытая встреча по теме "Московский стандарт в здравоохранении". На мероприятии рассказали, как проходит цифровизация в медицине, в том числе внедрение электронных медкарт и применение искусственного интеллекта.

Перед участниками встречи выступила доверенное лицо Сергея Собянина, главный врач Московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.