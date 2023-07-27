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Политика

Доверенное лицо Собянина Марьяна Лысенко встретилась с москвичами в штабе на Покровке

Доверенное лицо Собянина Марьяна Лысенко встретилась с москвичами в штабе на Покровке

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В штабе общественной поддержки кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина прошла открытая встреча по теме "Московский стандарт в здравоохранении". На мероприятии рассказали, как проходит цифровизация в медицине, в том числе внедрение электронных медкарт и применение искусственного интеллекта.

Перед участниками встречи выступила доверенное лицо Сергея Собянина, главный врач Московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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