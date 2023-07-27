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Политика

Кандидат в мэры Москвы от партии СРЗП открыл общественный штаб защиты москвичей

Кандидат в мэры Москвы от партии СРЗП открыл общественный штаб защиты москвичей

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Кандидат на должность мэра Москвы от партии "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий Гусев представил список своих доверенных лиц на выборах. Также он презентовал концепцию предвыборной программы и Общественного штаба по защите москвичей. В него войдут депутаты разных уровней, активисты и общественники.

Дмитрий Гусев отметил, что в программу штаба войдет блок решений, которые направлены на защиту прав горожан и их благосостояния. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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