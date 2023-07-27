Новости часа: Россия ведет переговоры об открытии новых посольств в Африке

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия ведет переговоры об открытии новых посольств в Африке. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова

"АвтоВАЗ" рассчитывает в несколько раз увеличить экспорт в 2024 году, в том числе в Африку. Об этом сообщил глава компании Максим Соколов.

Благоустройство центрального парка в Мытищах завершат в августе. Об этом рассказали власти Подмосковья.