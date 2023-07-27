Движение перекроют на ряде улиц Москвы 30 июля

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Политика

Новости часа: Россия ведет переговоры об открытии новых посольств в Африке

Новости часа: Россия ведет переговоры об открытии новых посольств в Африке

Новости часа: генсек ООН заявил, что затягивание конфликта на Украине повлияет на весь мир

МГИК утвердил порядок проведения голосования на выборах 8–10 сентября

Российские военные отразили девять атак ВСУ на донецком направлении

Эксперт рассказал, чем может закончится украинское контрнаступление

Путин заявил, что все попытки украинского контрнаступления остановлены

Путин заявил о пресечении всех попыток контранаступления ВСУ в зоне СВО

Новости часа: российские военные отразили атаку ВСУ на краснолиманском направлении

Новости часа: ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины совершить теракт на корабле ЧФ

ВС РФ отбили 9 атак ВСУ на донецком направлении

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия ведет переговоры об открытии новых посольств в Африке. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова

"АвтоВАЗ" рассчитывает в несколько раз увеличить экспорт в 2024 году, в том числе в Африку. Об этом сообщил глава компании Максим Соколов.

Благоустройство центрального парка в Мытищах завершат в августе. Об этом рассказали власти Подмосковья.

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политикабизнесэкономикаобществовидеоСветлана Ключникова
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