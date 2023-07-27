Движение перекроют на ряде улиц Москвы 30 июля

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18:30

Политика

Новости часа: генсек ООН заявил, что затягивание конфликта на Украине повлияет на весь мир

Новости часа: генсек ООН заявил, что затягивание конфликта на Украине повлияет на весь мир

МГИК утвердил порядок проведения голосования на выборах 8–10 сентября

Российские военные отразили девять атак ВСУ на донецком направлении

Эксперт рассказал, чем может закончится украинское контрнаступление

Путин заявил, что все попытки украинского контрнаступления остановлены

Путин заявил о пресечении всех попыток контранаступления ВСУ в зоне СВО

Новости часа: российские военные отразили атаку ВСУ на краснолиманском направлении

Новости часа: ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины совершить теракт на корабле ЧФ

ВС РФ отбили 9 атак ВСУ на донецком направлении

Новости часа: более 70% грузов с Украины в ходе зерновой сделки поступило в богатые страны

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Затягивание конфликта на Украине повлияет на весь мир, заявил генсек ООН Антониу Гуттериш. Кроме того, он расценивает прекращение зерновой сделки как эскалацию.

"Автоваз" не собирается пересматривать базовую стоимость Granta. По словам главы компании Максима Соколова, стоимость автомобиля будет составлять до 700 тысяч рублей.

Большой театр откроет сезон 14 сентября оперой "Борис Годунов". Об этом говорится на сайте театра.

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