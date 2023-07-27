Новости часа: генсек ООН заявил, что затягивание конфликта на Украине повлияет на весь мир

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Затягивание конфликта на Украине повлияет на весь мир, заявил генсек ООН Антониу Гуттериш. Кроме того, он расценивает прекращение зерновой сделки как эскалацию.

"Автоваз" не собирается пересматривать базовую стоимость Granta. По словам главы компании Максима Соколова, стоимость автомобиля будет составлять до 700 тысяч рублей.

Большой театр откроет сезон 14 сентября оперой "Борис Годунов". Об этом говорится на сайте театра.