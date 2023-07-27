Движение перекроют на ряде улиц Москвы 30 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:00

Политика

Новости часа: российские военные отразили атаку ВСУ на краснолиманском направлении

Новости часа: российские военные отразили атаку ВСУ на краснолиманском направлении

Новости часа: ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины совершить теракт на корабле ЧФ

ВС РФ отбили 9 атак ВСУ на донецком направлении

Новости часа: более 70% грузов с Украины в ходе зерновой сделки поступило в богатые страны

Новости часа: СК РФ возбудил уголовное дело по факту авиакатастрофы на Алтае

Важно энергичнее переходить в отношениях с Африкой на нацвалюты – Путин

Новости часа: шесть человек погибли при падении вертолета Ми-8 в Алтае

Путин прокомментировал результаты зерновой инициативы за год

В МИД РФ прокомментировали возможность гражданских перевозок в Черном море

Новости часа: Путин по итогам форума и саммита "Россия – Африка" выступит с заявлением

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Группировка "Центр" отразила атаку ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Ошибка пилотов могла привести к крушению вертолета Ми-8 с туристами на Алтае. Об этом сообщают авиационные службы.

На Урбанфоруме в Москве представят современные технологии реабилитации и протезирования. Об этом рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

Читайте также
политикапроисшествиярегионыгородвидеоСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика