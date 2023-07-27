Новости часа: российские военные отразили атаку ВСУ на краснолиманском направлении

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Группировка "Центр" отразила атаку ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Ошибка пилотов могла привести к крушению вертолета Ми-8 с туристами на Алтае. Об этом сообщают авиационные службы.

На Урбанфоруме в Москве представят современные технологии реабилитации и протезирования. Об этом рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.