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11:30

Политика

Минобороны РФ показало работу дронов "Ланцет" на запорожском направлении

Минобороны РФ показало работу дронов "Ланцет" на запорожском направлении

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Солдаты Южного военного округа уничтожили несколько танков на запорожском направлении. Кадрами выполнения боевой задачи поделились в Минобороны РФ. Технику противника громят дроны-камикадзе "Ланцет".

Известно, что один танк Leopard подбили у села Работино, еще один украинский танк – под Богдановкой. "Ланцеты" показывают высокую результативность в зоне СВО. Сбить их противнику практически не удается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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