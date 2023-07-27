Минобороны РФ показало работу дронов "Ланцет" на запорожском направлении

Солдаты Южного военного округа уничтожили несколько танков на запорожском направлении. Кадрами выполнения боевой задачи поделились в Минобороны РФ. Технику противника громят дроны-камикадзе "Ланцет".

Известно, что один танк Leopard подбили у села Работино, еще один украинский танк – под Богдановкой. "Ланцеты" показывают высокую результативность в зоне СВО. Сбить их противнику практически не удается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.