Главам регионов РФ позволят создавать свои вооруженные военные предприятия

Российским регионам позволят создавать свои военные предприятия. Их участники получат боевое оружие от Росгвардии.

Эксперты считают, это будут отряды типа чеченского "Ахмата", приморского "Тигра" или питерского "Кронштадта". Но в думском комитете по обороне говорят, что воспринимать любой такой ГУП стоит в первую очередь как народное ополчение.

В чем ГУПы будут помогать силовикам? И кто сможет попасть в эти структуры? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.