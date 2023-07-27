Движение перекроют на ряде улиц Москвы 30 июля

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Политика

Главам регионов РФ позволят создавать свои вооруженные военные предприятия

Главам регионов РФ позволят создавать свои вооруженные военные предприятия

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Российским регионам позволят создавать свои военные предприятия. Их участники получат боевое оружие от Росгвардии.

Эксперты считают, это будут отряды типа чеченского "Ахмата", приморского "Тигра" или питерского "Кронштадта". Но в думском комитете по обороне говорят, что воспринимать любой такой ГУП стоит в первую очередь как народное ополчение.

В чем ГУПы будут помогать силовикам? И кто сможет попасть в эти структуры? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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