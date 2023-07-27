Зеленский обратился в Раду за продлением военного положения на Украине еще на 90 суток

Президент Украины Владимир Зеленский просит Раду продлить военное положение и всеобщую мобилизацию на 90 суток. На практике это будет означать отмену парламентских выборов, которые были намечены на октябрь. По закону страны во время действия военного положения выборы проводиться не могут.

При этом западные партнеры Киева настаивали на проведении голосования в предусмотренные сроки. В частности, председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс заявлял, что украинские власти должны найти способ провести в срок парламентские и президентские выборы.

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