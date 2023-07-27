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07:15

Политика

Минобороны РФ показало кадры работы самоходных гаубиц "Мста-Б" на купянском направлении

Минобороны РФ показало кадры работы самоходных гаубиц "Мста-Б" на купянском направлении

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Российский истребитель Су-34 ликвидировал подразделения ВСУ на купянском направлении

На купянском направлении артиллеристы западного военного округа наносят удары вдоль всей линии боевого соприкосновения. Работают расчеты самоходных гаубиц "Мста-Б". Укрепления ВСУ уничтожают фугасными и осколочно-фугасными снарядами, которые обеспечивают максимальный урон противнику.

Тем временем бойцы южного военного округа на запорожском направлении уничтожили несколько танков Leopard. Колонну вражеской техники разбили дроны-камикадзе "Ланцет". Эффектными кадрами выполнения боевой задачи поделились в Минобороны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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