Обстрелы АЭС могут привести к масштабной техногенной катастрофе

К масштабной техногенной катастрофе могут привести обстрелы АЭС украинскими военными. При этом США и их европейских союзников все это полностью устраивает, заявили в МИД РФ.

В ведомстве также подсчитали, что в РФ с начала спецоперации приехали около трех миллионов человек. При этом Киев грозит уголовным преследованием, если те получат российский паспорт. В МИД подчеркнули, что тем самым Украина далека от соблюдения прав человека и основополагающих принципов демократии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.